Cheira bem, cheira a Orquídeas da Colômbia no Zoo de Lisboa

A Exposição Internacional de Orquídeas regressa ao Jardim Zoológico de Lisboa em Março, com uma edição dedicada às espécies da Colômbia. O evento, que tem antecipado a Primavera nos últimos cinco anos, promete transportar os visitantes para o calor do país, através das cores e dos aromas das plantas.

O Jardim Zoológico de Lisboa está prestes a transformar-se, mais uma vez, num dos locais mais floridos da cidade. Na edição deste ano, o Clube dos Orquidófilos de Portugal traz uma exposição de Orquídeas da Colômbia, para dar a conhecer a diversidade florística desse país. A inauguração está marcada para 6 de Março, às 17.00, com a presença da Embaixada da Colômbia e muitas surpresas.

“Considerada uma das regiões com maior biodiversidade do mundo, a Colômbia conta com a maior taxa de espécies endémicas em todo o mundo, sendo igualmente o país onde ocorre a maior variedade de orquídeas, cerca de 4270 espécies”, lê-se em nota informativa do Zoo.

Para além da exposição central, poderá contar com várias palestras e demonstrações práticas, no auditório e Salão de Festas, onde os especialistas vão estar à disposição para tirar dúvidas a todos os curiosos. Aproveite para começar a pensar nas perguntas que quer fazer, das mais simples às mais descabidas. Sabia, por exemplo, que a palavra ‘orquídea’ deriva do termo grego ‘orchis’, que significa testículo?

As palestras, cujos temas ainda não foram divulgados, estão marcadas para o sábado, 7 de Março, a partir das 11.00. No domingo, 8 de Março, acontecem demonstrações práticas à mesma hora. À tarde, por volta das 17.00, realiza-se a cerimónia de entrega de prémios do concurso de melhores exemplares de várias espécies de orquídeas: Melhor Apresentação de Orquídeas, Melhor Orquídea Espécie, Melhor Orquídea Híbrido, Melhor Micro-orquídea, A Escolha do Público e Menções Honrosas.

O evento contará ainda com a presença de vendedores nacionais e internacionais de orquídeas, bromélias, cactos, suculentas, aromáticas e plantas exóticas de várias geografias. Entre a oferta, encontrará também produtos regionais, como doces e licores, e artesanato relacionado com a actividade, desde terrários plantados até substractos e fertilizantes.

Jardim Zoológico de Lisboa. Sex 17.00-20.00, Sáb 10.00-19.00 e Dom 10.00-18.00. 3€.

