Chiado recebe exposição internacional de arte contemporânea

A 8.ª edição da Lisboa International Contemporary Exhibition arranca este sábado, 3 de Outubro, no Chiado.

Bolívia, Brasil, Canadá, França, Hungria, Noruega, Portugal, Espanha, República Checa e Suécia são os países destacados desta nova edição da Lisboa International Contemporary Exhibition, que arranca a 3 de Outubro, pelas 15.00, no Atelier Natália Gromicho, no Chiado, com 14 artistas de 11 países diferentes.

“Todo o processo de curadoria está a cargo da Gonçalo Madeira, responsável pela Lisbon Art Scene e Meet Art Consultants, promotores internacionais de arte contemporânea”, lê-se em comunicado do Atelier Natália Gromicho, que oferece programação regular “por forma a destacar o que de mais contemporâneo se faz no mundo inteiro”.

Nesta exposição, patente até 9 de Outubro, poderá ver trabalhos da própria Natália Gromicho, mas também de nomes como Cristina Cabrita, Domingo Parada, Elisa Colina, Marta Iglesias, Richard Marcziniak, Sinikka Elfving e Stanislav Riha. Desde manipulação de folha de ouro com espátula até realismo através de óleo sem tela e acrílicos em fusão de metal, encontrará, como já é hábito, uma pluralidade de expressões artísticas.

Entre as novidades deste ano, destaca-se o recurso a ecrã gigante para mostra de arte digital e transmissões em directo do evento, na página de Facebook da galeria.

Atelier Natália Gromicho. Rua Nova da Trindade 5G Piso S/L (Chiado). 3 a 9 de Outubro. 14.00-18.00. Entrada livre.

