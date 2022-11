Chinelos com intervenção de artista português vão a leilão

Add Fuel inspirou-se na azulejaria portuguesa para intervir sobre dois pares de Havaianas. Os exemplares estão expostos no Museu Nacional do Azulejo e o leilão reverte para uma casa de acolhimento para crianças.

O branco e azul da azulejaria portuguesa não são novidade para Diogo Machado, artista português mais conhecido como Add Fuel. Mas agora, em vez de telas e murais, os alvos da intervenção foram dois pares de Havaianas. Num deles, o autor partiu de um clássico – o Padrão Camélia (criado algures entre os anos 60 e a década de 80 do século passado) – para trabalhar numa abordagem contemporânea do azulejo tradicional português. No segundo, a inspiração chegou de um padrão típico, identificado na Rua do Arco da Graça.

Estas obras de arte improváveis – intituladas AZSLIM e AZTOP – estão, desde o dia 8 de Novembro, expostas no Museu Nacional do Azulejo. Até dia 11 de Dezembro, e em colaboração com a marca brasileira, decorre a exposição, mas também um leilão solidário na página de Instagram do artista. É ainda possível aceder ao leilão através de QR code disponível no museu. A base de licitação é de 1500€. Quanto à finalidade das verbas arrecadas, estas vão reverter por inteiro para a Casa de Acolhimento Mão Amiga, uma instituição e casa de acolhimento para crianças.

DR

Com um percurso ligado à arte urbana, este não é o único projecto de Add Fuel actualmente. O artista inaugurou, no último fim-de-semana, a sua mais recente exposição – "Youth Eternal" –, numa galeria em Los Angeles. O trabalho do autor pode ser visto naquela cidade até 20 de Dezembro.

Museu Nacional do Azulejo. Rua Madre de Deus, 4 (Xabregas). 21 810 0340. Ter-Dom 10.00-13.00, 14.00-18.00. Entrada: 5€

