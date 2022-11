Parque Mayer é o tema das marchas populares do próximo ano

O Parque Mayer, cujo centenário se celebra este ano, é o tema das marchas populares em 2023. O anúncio foi feito esta sexta-feira, nos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara de Lisboa (CML), Carlos Moedas, na cerimónia de entrega de troféus aos vencedores das marchas em 2022.

No próximo ano, cada marcha e respectiva colectividade deverá ainda ter "um apoio extraordinário de 10 mil euros", revelou o presidente da CML. Antes do habitual desfile na Avenida da Liberdade na noite de 12 para 13 de Junho, os bairros mostram-se no Altice Arena nos dias 2, 3 e 4 de Junho. No dia 2, sexta-feira, desfilam as marchas: Voz do Operário (extraconcurso); São Domingos de Benfica; Boavista; Madragoa; Graça; Bica; Alto do Pina; e Lumiar. No dia seguinte, sábado, 3, desfilam: Mercados (extraconcurso); Olivais; Castelo; Alcântara; Mouraria; Bairro Alto; Carnide; e Belém. Já no último dia, a 4 de junho, é a vez das marchas Santa Casa (extraconcurso); Ajuda; Marvila; Penha de França; São Vicente; Santa Engrácia e Alfama.

À 89.ª edição, as marchas populares contam com 20 marchas a concurso e três extraconcurso. À semelhança da última edição, a Marcha Infantil das Escolas de Lisboa também se junta à festa, com o apoio das juntas de freguesia da cidade.

Alinhamento

1.° Marcha de São Domingos de Benfica

2.° Marcha da Mouraria

3.º Marcha da Penha de França

4.° Marcha de São Vicente

5.° Marcha de Belém

6.° Marcha da Graça

7.º Marcha de Alfama

8.º Marcha do Bairro da Boavista

9.º Marcha do Lumiar

10.º Marcha do Bairro Alto

11.° Marcha de Santa Engrácia

12.° Marcha da Madragoa

13.º Marcha dos Olivais

14.º Marcha do Alto do Pina

15.º Marcha de Alcântara

16.º Marcha da Bica

17.° Marcha da Ajuda

18.º Marcha de Marvila

19.º Marcha do Castelo

20.° Marcha de Carnide

Notícia actualizada às 15.42 para incluir o alinhamento das marchas.

