Chocolataria Equador regressa a Lisboa com loja na Rua da Prata

Marca portuguesa de chocolates artesanais chegou à capital em 2013, mas no último ano perdeu o poiso fixo no Chiado. Nova loja na Rua da Prata é um paraíso do chocolate.

Se o aroma a chocolate não o inebriar e o fizer abrandar o passo para espreitar, as bonitas embalagens das barras da Chocolataria Equador vão fazê-lo. Era assim na primeira morada da marca artesanal em Lisboa, na Rua da Misericórdia, em regime de franchising, e é assim na nova loja própria na Rua da Prata.

A mobília é toda em madeira escura, vintage, a fazer recordar os armazéns de cacau de São Tomé. Os focos de luz incidem apenas nas estrelas da casa, criando uma aura mística em torno de tabletes, bombons e outros chocolates, cujo grafismo das embalagens vai buscar inspiração às décadas de 30 e 40 do século XX.

A Equador foi criada em 2009 por Teresa Almeida e Celestino Fonseca, com formação em Belas Artes, escultura e design gráfico. Apreciadores de chocolate, começaram a estudá-lo e a trabalhar o cacau de forma artesanal, algo não muito explorado na altura – a primeira loja abriu no Porto em 2010, na Rua de Sá da Bandeira.

O chocolate é produzido numa unidade de produção em Bonfim, freguesia do Porto, e parte da utilização de matérias-primas de alta qualidade. A maioria da produção é agora bean to bar, feita com com cacau da Roça de Santo António em São Tomé e Príncipe, numa parceria iniciada com esta plantação em 2017. O restante chocolate tem combinações variadas e surpreendentes com diferentes percentagens de cacau e várias origens.

Da categoria bean to bar, encontra tabletes (a partir de 7€), pirulitos de chocolate (2,80€), mimos de chocolate (a partir de 6€) e até pode levar cacau para cozinhar em casa, em grué torrado (6€, 200g) ou em favas de cacau (6€). Depois, na categoria “fine chocolat”, encontrará tabletes de chocolate com recheios de fruta, especiarias e vinhos generosos (a partir de 9€).

Entre as combinações já clássicas da casa há o chocolate negro com laranja, vinho do Porto, ginja, menta ou caramelo e flor de sal, mas há também pimenta rosa, chili, o citrino japonês yuzu, chocolate branco com maracujá ou o negro com gin. As caixas de bombons coloridos e recheados levam a partir de três bombons com sabor à escolha (3,50€) até às 44 unidades (48€).

Na altura dele, encontrará também chocolate quente. Por agora, pode sempre beber um cafézinho e provar um bombom.

Rua da Prata, 97 (Baixa). Seg-Sáb 11.00-19.00.



