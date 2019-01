Choupana abre novo café-restaurante no Terminal de Cruzeiros

A pastelaria das Avenidas Novas Choupana Caffé estende-se à beira-Tejo com uma nova casa no Terminal de Cruzeiros no cais de Santa Apolónia. A inauguração é esta sexta-feira.

Abriu em 2012 e conquistou o centro da cidade com uma pastelaria e padaria com fabrico próprio na Avenida da República. Agora, o Choupana Caffé chega a Santa Apolónia, com uma esplanada grande com vista rio e muitas novidades na carta, começando no brunch, que é servido aqui diariamente (10.00-17.00).

“A maior diferença do Choupana Tejo é o serviço de restaurante, que no República não temos. Lá baseia-se mais em snacks, aqui vamos ter além das sopas, várias opções de refeições quentes, pratos de peixe e carne ou vegetarianos”, explica à Time Out Marlene Lima, uma das responsáveis do Choupana.

Em termos de pastelaria a oferta vai ser mais reduzida, mas todas as estrelas da primeira casa vão lá estar, como os croissants grandes, simples ou bem recheados, e os scones.

O ambiente interior será semelhante ao do Choupana República, mas mais pequeno. “Compensa com a esplanada”, diz Marlene, que terá uma vista para o rio, Ponte 25 de Abril e Cristo Rei.

O espaço terá ainda uma sala para alugar para eventos privados.

