Christmas Village fica em Cascais mais quatro dias

A quarta edição do Cascais Christmas Village, que transformou o Parque Marechal Carmona numa verdadeira aldeia de Natal, ganhou quatro novas datas. O fecho estava previsto para 1 de Janeiro, mas o velhinho das barbas brancas decidiu ficar em Cascais até domingo, 5 de Janeiro.

É um verdadeiro postal natalício. Renas de verdade, um presépio vivo, um acampamento romano e até uma rampa e pista radical de gelo. Mas há mais: um carrossel, um comboio, um mercado e um globo de neve onde os miúdos podem entrar também fazem parte desta vila de Natal em Cascais. Aberto desde 5 de Dezembro, o parque temático ganhou datas extra, prologando-se até 5 de Janeiro, mais quatro dias do que o previsto.

“Depois do sucesso das últimas três edições, 2016, 2017 e 2018, com mais de 160 mil visitantes, em 2019 queremos voltar a surpreender para celebrarmos em conjunto o espírito de Natal”, lê-se no site do evento, onde se anunciam as datas extra.

Além das atracções disponíveis, pode contar ainda com horas do conto e espectáculos, assim como actividades especialmente pensadas para os mais pequenos, como pinturas faciais.

Cascais Christmas Village. Parque Marechal Carmona. 28-30 de Dez 11.00-20.00, 31 Dez 11.00-17.00, 1 Jan 14.00-20.00 e 2-5 Jan 11.00-20.00. Entre 6,50€ e 7,50€ (bilhetes de família a partir de 26€).

