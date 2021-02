Chutnify abre novo espaço em Cascais e leva os sabores indianos para a Rua Amarela

Dar conta da abertura de um restaurante em plena pandemia e, mais ainda, em pleno período de confinamento, pode parecer uma realidade distante, mas a verdade é que há quem se mantenha firme. É o caso do Chutnify que acaba de abrir um novo espaço em Cascais – para já apenas com take-away e entregas ao domicílio – e com o menu recheado dos especialidades indianas para partilhar e lamber os dedos no final.

O restaurante abriu em plena Rua Amarela de Cascais, sendo o sexto elemento da família que já tem dois restaurantes em Berlim, um no Porto – o Chutnify Canteen no Norte Shopping –, e dois em Lisboa, no Bairro Azul (encerrado temporariamente) e no Príncipe Real. “Há muito que sonhávamos trazer a nossa história para esta vila e, finalmente, podermos partilhar as verdadeiras tradições indianas a partir da nossa visão de uma cozinha moderna cheia de herança e especiarias”, conta em comunicado a fundadora Aparna Aurora.

O ambiente e a decoração são semelhantes aos dos espaços irmãos em Lisboa, com muita cor e desenhos das típicas caixas de fósforos indianas – que se tornaram um símbolo cultural do país –, um universo desenhado pelo decorador mexicano António Medina. O espaço de 110 m2 divide-se entre uma zona lounge de bar e uma sala confortável para almoçar e jantar, sendo que a dividir ambos está uma cozinha aberta.

DR

O menu manteve-se fiel ao de origem do Chutnify, com entradas como chamuças de cordeiro (6€), chamuças recheadas de batata doce (5€) ou camarões salteados com especiarias (6,50€). Os pratos principais seguem uma rota de vários pratos de caril das mais variadas regiões, dos mais aos menos picantes, todos servidos com arroz basmati aromatizado.

Pode escolher entre o panak paneer (11,50€), que é queijo paneer cozinhado com puré de espinafres temperados com gengibre, butter chicken (13€), coxas de frango temperadas com molho masala, konju curry (14€), que é caril de camarão marinado com sementes de mostarda, ou channa masala (9,5€), caril de grão de bico.

Não faltam os naans caseiros, sejam eles simples (2,50€), de alho (3€), queijo (3,5€), ou peshwari (4€), este recheado com nozes, passas e coco ralado. No menu há também pratadas do arroz aromático biryani, que pode ser servido com frango (14,50€), jaca (15€) ou cordeiro (16€).

DR

Há também as especialidades grelhadas no forno tandoor, como o malai tikka (9,50€), espetadas de frango com molho, hariyali salmon tikka (10,50€), salmão marinado em mistura de ervas, sabzi seekh kebab (8,50€), uma versão vegetariana do seekh kebab (10,50€), que é feito com cordeiro. É possível pedir também um tandoor platter (22€), que dá para duas pessoas e traz uma variedade de cada prato tandoor.

Para adoçar e rematar a refeição, há chamuças de chocolate (6€) e um doce tradicional indiano à base de cenoura e frutos secos.

Para já é apenas possível recolher a comida em regime take-away no restaurante ou pedir entrega ao domicílio, que pode ser feita pela plataforma Uber Eats mas também através de entrega própria numa zona alargada de Cascais e arredores, fazendo a encomenda através do telefone ou do site.

O restaurante do Príncipe Real continua a funcionar para take-away e entregas através do Uber Eats.

Rua Afonso Sanches, 53 (Cascais). Ter-Sex 18.00-22.00, Sáb-Dom 12.00-15.00/18.00-22.00. Encomendas: 21 809 0774 e online em www.chutnify.com.

