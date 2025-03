Chuva? Frio? Isso é psicológico. Para a Cantê, o Verão já começou

Todos os anos, a Cantê viaja (e leva-nos a viajar) para um destino quente. Afinal, o mote da marca de swimwear portuguesa é que é sempre Verão em algum lado do mundo. Mas este ano a viagem é diferente. Pouco importam as temperaturas tropicais, os areais de perder de vista ou ondas azul turquesa: mais importante do que o destino é o caminho das mulheres para lá chegar.

O primeiro drop da colecção, que já está à venda, é sobre as viagens de amigas. O espírito aventureiro e as memórias alegres revelam-se em cores como o lilás, o azul, o amarelo e o verde, bem como em texturas onduladas ou com conchas e em padrões degradé. Aos fatos-de-banho e biquínis junta-se uma colecção de roupa, que inclui calças, calções, camisas, tops e vestidos, e uma linha de acessórios divertidos, com muitas riscas e flores – brincos, necessaires, toalhas, elásticos, chapéus e, em estreia este ano, bolsas impermeáveis para guardar as peças molhadas.

O segundo momento, que chega às lojas em Abril, trata-se de uma viagem mais introspectiva, ao interior da Mulher como inspiração transversal. Aqui, a paleta baixa de tom, com mais pastéis, os padrões acalmam e o color block ganha espaço.

A terceira e última parte da colecção de 2025, prevista para Maio, junta o melhor das duas primeiras e, com cores intensas (vermelho, rosa, roxo, amarelo mais forte), celebra a maturidade, a autoaceitação e o empoderamento, prometem as fundadoras da marca que nasceu há 14 anos, Mariana Delgado e Rita Soares.

Básicos dos anos 80 e 90 e o Verão dos mais pequenos

Outra colecção onde deve deitar o olho antes que a estação quente chegue é a Basics, disponível já a partir do dia 18 de Março. Com inspiração nas décadas de 1980 e 1990 (dúvidas houvesse, a campanha está cheia de walkmans, cantis azuis e óculos de natação), aposta tudo em modelos sem estampados ou cortes ousados e cujas peças podem ser compradas em separado – de diferentes tamanhos e cores, para diferentes corpos e gostos.

Já nos cabides das lojas do Chiado, do Restelo e das Amoreiras (e online, claro), e capaz de derreter os corações mais insensíveis, está a colecção Seashell Captains da My First Cantê, com modelos infantis de rapaz e rapariga, alguns a fazer pandã com os das mães. Conte com padrões de flores, acabamentos entrançados e folhos com fartura para os mergulhos das férias grandes.

Cantê Chiado, Rua Garrett 19. Qua-Seg 10.00-19.00; Restelo, Rua Gonçalves Zarco 2A. Ter-Sex 11.00-19.00, Sáb 10.00-13.00: Amoreiras Shopping Center. Todos os dias 10.00-23.00

