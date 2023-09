Ciclo de poesia chega a cinco lojas da freguesia da Misericórdia

Durante dois dias, há um motivo extra para entrar numa destas cinco lojas da freguesia da Misericórdia, no centro de Lisboa. O programa Gaivotas no Pátio, levado a cabo pelo Polo Cultural Gaivotas Boavista, inclui um ciclo de poesia nos dois próximos sábados. Os poemas seleccionados serão lidos por actores em ambientes improváveis. A entrada é livre, reservada a maiores de 14 anos.

A iniciativa arranca já este sábado, às 11.00, na Companhia Portugueza do Chá (Rua do Poço dos Negros, 105). Entre autores portugueses e estrangeiros, os textos terão em comum o enfoque na história de migrações e migrantes, com temas como inclusão social e liberdade. As leituras ficam a cargo dos actores Daniel Martinho, Guilherme Barroso, Joana Cotrim e Rita Loureiro.

O ciclo segue para a Apaixonarte (Rua Poiais de São Bento, 57), às 15.00. A terceira e última paragem do dia será o atelier de joalharia de Tânia Gil (Travessa dos Mastros, 1), às 18.00.

A dose repete-se no sábado seguinte, dia 9 de Setembro. Às 11.00, o ponto de encontro é a Farmácia Açoreana (Largo Conde-Barão, 2). A poesia pára ainda na loja de discos Clube 33 (Rua Poiais de São Bento, 33), às 15.00, e regressa ao atelier de Tânia Gil às 18.00 para a última sessão.

O programa Gaivotas no Pátio arrancou a 6 de Julho e continua até 17 de Outubro. Para o próximo mês e meio estão agendadas quatro sessões de cinema português no polo Gaivotas 6 (Rua das Gaivotas, 6). Frágil, de Pedro Henrique, é exibido no dia 12 de Setembro. No dia 18, há Serpentário, de Carlos Conceição, para ver. Super Natural, de Jorge Jácome, chega a 3 de Outubro. A 17 do mesmo mês, o programa chega ao fim com Mato Seco em Chamas, de Joana Pimenta e Adirley Queirós. As sessões são sempre ás 21.00.

Vários locais. 2 e 9 Set 11.00, 15.00 e 18.00. Entrada livre

