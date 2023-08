A Hermès tem um quiosque fantástico e está a caminho de Belém

Aterrou pela primeira vez em Praga, no Outono de 2021. Entretanto, já passou por Barcelona, pelo Kuwait, Austin, Haikou e ainda Jacarta. Agora, o quiosque Le Monde D’Hermès – que partilha o nome com a revista semestral editada pela marca francesa – chega a Lisboa, mais especificamente ao jardim do MAAT, em Belém, entre os dias 6 e 8 de Setembro.

Com um programa abertura ao público, a estrutura inspirada nos clássicos quiosques parisienses personifica o espírito da publicação que, duas vezes por ano, revela parte dos bastidores e do trabalho criativo da Hermès, maison com quase dois século de história. A revista é actualmente publicada em dez línguas e tem uma tiragem de 600 mil exemplares.

Quem fizer uma visita ao quiosque – que certamente se vai destacar da paisagem pelo forte tom de laranja e pela esplanada na mesma cor – vai poder receber uma ilustração da autoria de um artista local, personalizar um marcador de livros ou entreter-se com alguns jogos de mesa que vão estar à disposição. Haverá ainda picolés para refrescar os ânimos, flores e, claro, revistas. Ao final da tarde, conte com música ao vivo.

MAAT (Belém). 6-8 Set. 12.00-20.00. Entrada livre

