Jazz em Monserrate volta em Setembro com música, cinema e spoken word

O Parque de Monserrate, em Sintra, vai voltar a ser palco do Jazz em Monserrate, entre 8 e 17 de Setembro. Bernardo Moreira, Cristina Branco, Filipe Melo e Beatriz Batarda estão entre os 44 artistas que compõem o cartaz do festival, que este ano passa a durar seis dias, divididos por dois fins-de-semana. Além de concertos, incluindo pensados para famílias com crianças, a programação inclui ainda propostas de cinema e spoken word em diferentes pontos do parque. Para não gastar todas as energias antes de chegar lá, haverá um serviço especial de transporte gratuito, assegurado por autocarros da Scotturb.

“O conceito do festival, assente numa programação sólida e de grande qualidade, que tira partido do diálogo entre música, património e natureza, mantém-se, mas passa a abraçar novas formas expressão artística, como o cinema e a spoken word, sendo o jazz transversal a todo o programa”, lê-se em comunicado da Parques de Sintra sobre o evento, que arranca a 8 de Setembro com Zé Eduardo Unit – A Jazzar no Cinema Português. O concerto traz para o universo jazzístico temas que integraram as bandas sonoras de filmes portugueses de diferentes épocas.

No dia seguinte, 9 de Setembro, o programa abre com os Nomad Nenufar, que combinam jazz com sonoridades electrónicas. Segue-se um concerto comentado pelo consagrado Sexteto do Hot Clube de Portugal, que celebra os 75 anos do mítico clube lisboeta e junta à música breves explicações sobre o que será dado a ouvir, numa viagem pela história do jazz. Já para encerrar, os músicos Filipe Melo e João Pereira apresentam o filme musicado La Jetée, de Chris Marker, que cruza várias artes e terá narração a cargo de Beatriz Batarda.

Por seu turno, domingo, 10, começa com um concerto-performance para famílias. Concebido por Nuno Cintrão, A Improvisar é que a gente se entende convida o público a participar, e os momentos de experimentação continuam com Guarda-Rios, concerto a três vozes que une João Neves, Susana Nunes e Mariana Camacho numa viagem pela música popular portuguesa e pela exploração livre da voz. Por último, mas não menos importantes, o guitarrista Nuno Costa e o pianista Óscar Graça apresentam uma nova proposta de filme musicado: I don’t want to be a man, de Ernst Lubitsch, dialogará, no Parque de Monserrate, com a música criada e interpretada pelos dois músicos.

No segundo fim-de-semana do Jazz em Monserrate, o concerto The Art of Song vol. 1 – When Baroque Meets Jazz junta, a 15 de Setembro, o piano de Filipe Raposo à voz de Rita Maria; e, a 16 de Setembro, a spoken word de Pedro Freitas, mais conhecido como o Poeta da Cidade, ao saxofone de Kenny Caetano, para apresentar Poezz, uma performance baseada em textos reunidos na antologia homónima, organizada por José Duarte e Ricardo António Alves. No mesmo dia, 16, Maria João e o Quarteto de Carlos Bica juntam-se para um concerto que testemunha a amizade e cumplicidade que une os dois artistas e que teve início na década de 1980, tendo até ficado registada em dois discos, Conversa (1986) e Sol (1991).

No último dia do festival, 17 de Setembro, há concerto para famílias, O Jazz é Fixe, da autoria do trio composto por Álvaro Rosso (contrabaixo), Vânia Couto (voz e guitarra) e João Mortágua (saxofone). Mais tarde, regressa a spoken word, desta vez com dois dos mais influentes protagonistas da cena musical portuguesa dos últimos 40 anos: Adolfo Luxúria Canibal (voz) e Carlos Barretto (contrabaixo). Segue-se, para encerrar, um concerto que traz os sons do universo do guitarrista Carlos Paredes através da leitura musical de Bernardo Moreira que, com músicos de diferentes gerações, tem cruzado o jazz, o fado, a canção e o fado de Coimbra.

Todos os concertos realizados entre as 09.00 e as 19.00, o horário de funcionamento regular do Parque e Palácio de Monserrate, são de entrada gratuita para os visitantes que adquirirem o bilhete para o monumento, com lotação limitada à capacidade do espaço e acesso por ordem de chegada. Para assistir aos concertos agendados para as 19.30 e 21.00, é necessário adquirir o bilhete de concerto, que custa 15€. Há ainda um bilhete de ciclo (76,50€), que dá acesso à entrada diurna no Parque e Palácio de Monserrate em todos os dias do Jazz em Monserrate. Se só quiser ir a um ou outro fim-de-semana, há ainda um bilhete a 40,50€, também disponível no site do Jazz em Monserrate.

Parque e Palácio de Monserrate. 8-10 Set. 15€-76,50€

