A andar ou a correr, o Trail Monte da Lua volta a mostrar os encantos de Sintra à noite

Quer esteja preparado para competir, na corrida de 10 quilómetros, quer queira andar ao seu ritmo e apreciar as vistas de Sintra, na caminhada longa (10 km) ou na familiar (5 km), já se pode inscrever no Sintra Trail Monte da Lua, marcado para a noite de 21 de Outubro. Até ao dia 5 de Setembro, os preços vão dos 8€ aos 19€, subindo depois para 10€-23€.

A partida está marcada para as 20.00 no Largo Rainha D. Amélia (onde fica o Palácio Nacional de Sintra) e passa por "ruas, vielas, escadas, túneis, monumentos, jardins, miradouros, pontes e trilhos" da vila e da Serra de Sintra, descreve a organização, prometendo uma comunhão inesquecível entre a natureza e o património histórico e cultural.

Os atletas do trail vão competir com uma elevação máxima de 423 metros e mínima de 176 metros e têm duas horas e meia para concluir a prova. Entre os pontos altos do percurso estão a Quinta da Regaleira – que este ano inclui a entrada no Poço Iniciático – e o Castelo dos Mouros. A corrida passa ainda pela Vila Sassetti, a Igreja de Santa Maria, o Jardim da Vigia e o Parque da Liberdade.

Largo Rainha D. Amélia, Sintra. Sáb, 21 Out, 20.00. A partir de 8€ (caminhada familiar de 5km). Mais informações e inscrições aqui.

