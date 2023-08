Parques de Sintra nomeada para “Melhor Destino Cultural”

Os World Luxury Travel Awards, criados em 2019, procuram distinguir a excelência no segmento das viagens de luxo e na indústria do turismo.

A Parques de Sintra está nomeada para os World Luxury Travel Awards pela primeira vez, na categoria de “Melhor Destino Cultural”. Os laureados desta 3.ª edição dos prémios – que foram criados em 2019 e querem afirmar-se como “o pináculo do sucesso para o sector das viagens” – vão ser anunciados a 28 de Outubro, durante uma cerimónia em Atenas, na Grécia. Aberta ao público e aos profissionais de turismo, a votação está a decorrer online, até 1 de Setembro.

“Nos últimos dez anos, os parques e monumentos sob gestão da Parques de Sintra − Parque e Palácio Nacional da Pena, Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, Chalet da Condessa d’Edla, Castelo dos Mouros, Parque e Palácio de Monserrate, Convento dos Capuchos e Escola Portuguesa de Arte Equestre − receberam cerca de 25 milhões de visitas e registaram um crescimento constante da procura, apenas interrompido pela pandemia de Covid-19”, lê-se numa nota da Parques de Sintra.

Contando com um total de 133 categorias, divididas por “Air” (ar), “Water” (água), “Land” (terra), “Destination” (destino) e “Lifestyle” (estilo de vida), a competição pelos World Luxury Travel Awards envolve mais de 200 participantes de todo o globo. Os nomeados foram seleccionados por um júri independente, que recorreu ao feedback de hóspedes e visitantes para fundamentar as suas escolhas e avaliou uma série de critérios, como a excelência do serviço, a atenção ao detalhe e a eficiência. Agora, com a votação aberta ao público em geral e aos profissionais do turismo, só resta saber quem vão ser os vencedores. Os prémios são atribuídos em diferentes níveis: nacional, regional, continental e global.

Apesar de ser a primeira vez que a Parques de Sintra é nomeada, não é a primeira vez que Portugal está representado. Em 2021, contou com cinco vencedores, incluindo a Aterra Eco Boutique, em Beja, na categoria de “Melhor Empresa de Glamping” na Europa; e a Dark Sky Association, no Alqueva, na categoria de “Melhor Destino de Natureza” na Europa. Já em 2022, o número de vencedores de Portugal manteve-se, mas sem laureados a nível continental e global.

