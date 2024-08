Torres Novas. 7 de Setembro + Dezembro a Março

Aqui há duas propostas. Comecemos pela segunda, que é para anotar na agenda e recuperar depois do lavar dos cestos. Na Quinta São João Batista, é possível ficar a saber da poda, mas só no Inverno. Entre Dezembro e Março, quando as videiras estão dormentes (estado vegetativo, já ouviu falar?), é possível participar do processo, numa festa semelhante à vindima. Há explicações sobre o processo de vinificação, visita às caves e degustação de vinhos harmonizados com queijos e enchidos regionais.

Já a vindima acontece no próximo dia 7. Inclui apanha, pisa a pé, prova de vinhos e de algum mosto, visita à adega e à sala de barricas, workshop de vinificação de vinhos brancos, tintos e rosés. No fim, almoço completo e harmonizado com vinhos premium da quinta, com explicações do enólogo. Tudo isto entre as 10.30 e as 16.00.

Poda a partir de 45€, mínimo 5 pessoas, máximo 25: Vindima a partir de 49€ (6-4 anos desconto de 50%), máximo 30 pessoas. experiences@folgorosa.com. 261 748 278