Cidade dos Arquivos volta a abrir acervos e colecções do Barreiro

É já esta sexta-feira que a Cidade dos Arquivos, da Câmara Municipal do Barreiro, reúne vários arquivos e colectivos artísticos numa iniciativa voltada para o público, mas também para a investigação académica e para os artistas. A iniciativa está de regresso, inserida nas Jornadas Europeias do Património, com uma edição centranda no Património Industrial.

José Pacheco Pereira é figura central na programação. Além de moderar as palestras em torno do património, também abre as portas ao seu arquivo pessoal, o Ephemera, que tem como objectivo divulgar os espólios, acervos, livros, periódicos, manuscritos, panfletos, fotos e objectos do historiador e político. A visita guiada acontece às 11.30.

Nas oficinas da CP, as palestras começam às 15.30, com uma conversa acerca da Paisagem Cultural e Patrimonial do Coina, protagonizada por Luís Pedro Cerqueira, vice-presidente da Câmara Municipal do Barreiro e responsável pelo Pelouro do Planeamento e Urbanismo, e pelo historiador António Camarão. Segue-se Maria Eugénia Santos, docente na área de engenharia civil no Instituto Politécnico de Setúbal, que cobre a conservação do edificado cultural, às 16.00.

Às 16.15, a discussão acerca do património documental fica a cargo de Isabel Ramalho, do Município do Barreiro, de Sara Charneca, do Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, e Gilberto Gomes, do Arquivo Histórico da Fundação Amélia de Mello. A encerrar as palestras, às 17.00, há uma sessão de perguntas e respostas.

Na Baía do Tejo, as restantes visitas guiadas incluem o Arquivo Histórico da Fundação Amélia de Mello, às 9.30, o Museu Industrial, às 10.10, o Espaço Memória, às 10.30, o Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, às 11.10. O Colectivo SPA pode ser visitado às 9.50 e o Clube Chapas, às 10.50.

Ao fim da tarde, na Associação Desenvolvimento Artes e Ofícios (ADAO), a exposição do Clube Chapas + Colectivo SPA & Artistas ADAO inaugura na Sala das Colunas, às 18.00. Ainda no ADAO, há uma Sunset Archive Party com DJ incluído, até às 20.00.

Barreiro (vários locais). 22 Set, 9.30-20.00. Entrada livre

