Cientistas dizem que este é o melhor sítio do mundo para ver as estrelas

Se gosta de observar constelações cintilantes, luas cheias brilhantes e chuvas de meteoros no céu escuro da noite, pode-lhe interessar saber que os cientistas identificaram oficialmente o melhor lugar no mundo para observar as estrelas. O único problema? Não é exactamente fácil de lá chegar.

Dome Argus, ou Dome A, é o ponto mais alto da região do planalto central da Antártida, próximo ao Pólo Sul. Foi o local escolhido depois de uma equipa de cientistas estudar três locais diferentes na Antártida, para determinar qual era o melhor para se instalar com um telescópio, e descobriu que o Domo A era o lugar perfeito para observar as estrelas sem interferência de, bem, qualquer coisa.

Poluição luminosa não é propriamente uma questão naquela zona do planeta – mas os cientistas também descobriram que as estrelas acima do Dome A cintilam menos do que noutras partes do mundo. Porquê? O local está livre de um fenómeno chamado turbulência atmosférica que, de acordo com a LiveScience, ocorre quando o vento sopra num terreno irregular, criando "remoinhos turbulentos na atmosfera que podem distorcer a aparência da luz que chega à Terra, vinda de estrelas distantes". Menos turbulência significa melhores fotografias das estrelas.

Portanto, além de estrelas mais brilhantes e nítidas, que mais é que o Dome A tem a seu favor? Bem, nesta área, as noites polares podem durar 24 horas ou mais durante o Inverno, criando oportunidades muito mais longas para observar as estrelas do que em qualquer outro lugar do planeta.

Ficámos convencidos, mas, tendo em conta que a Antártida não está ao alcance de qualquer um, provavelmente teremos de continuar a ver as estrelas das nossas varandas, por agora.

+ O céu de 2020: eventos astronómicos a não perder

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

Share the story