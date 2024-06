Cinalfama apresenta 50 filmes e uma novidade: a recolha pública de vídeos antigos

O Cinalfama Lisbon International Film Festival regressa para a sua terceira edição, que terá lugar no Museu do Fado e nas Escadinhas de São Miguel, entre 22 e 26 de Julho. No total, são 50 os filmes que integram o programa, 46 dos quais internacionais e oriundos de países como França, Alemanha, Espanha, Turquia, Bélgica, Irão, Brasil, Tunísia, Argentina, China, Japão, Itália, Irlanda, EUA, Noruega ou Islândia. 31 das obras projectadas nunca estrearam em Portugal. Nesta edição será ainda inaugurado o projecto-piloto chamado Recolhas Filmadas de Histórias e Oralidades de Alfama.

Com entrada gratuita e cinema ao ar livre, esta celebração do cinema independente tem espírito competitivo e são várias as secções em que os filmes são postos à prova. Como o City in Film Award, que integra filmes em que a cidade tem particular protagonismo; o Animalfama, dedicado ao cinema de animação destinado a adultos; Micro & No Budget, para filmes produzidos com recursos mais limitados. Best Script Competition; Medium Length; Best Soundtrack; Melhor Filme Português; Melhor Filme Alemão (o país convidado); Melhores Filmes de estreia; e o Grande Prémio Cinalfama são as restantes distinções. O júri engloba vencedores de edições anteriores, como Leonor Teles, Pedro Cabeleira, entre muitos outros.

Preservar e reconstruir a memória de Alfama

No dia 26 de Julho, pelas 21.00, será apresentado o projecto-piloto Recolhas Filmadas de Histórias e Oralidades de Alfama, desenvolvido pela Associação Cinalfama, que tem por objectivo “preservar e reconstruir criticamente a memória de Alfama”, explica a associação em comunicado. “Para que este objectivo se cumpra, iniciou-se um processo de digitalização de acervos fotográficos e documentais dos vários clubes recreativos do bairro e iremos iniciar uma recolha pública de vídeos antigos. No futuro, depois de já estabelecido acordo estruturante com o Arquivo Municipal e o apoio da Cinemateca, pretendemos aproximar e convocar realizadores para explorarem Alfama e as suas questões identitárias através de filmes produzidos pelo Cinalfama”, acrescenta João Gomes, director do Cinalfama Lisbon International Film Festival.

Museu do Fado. Largo do Chafariz de Dentro, 1/ Escadinhas de São Miguel (Largo de São Miguel). De 22 a 26 de Julho. Entrada livre

