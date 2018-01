Cinco artistas no Metro de Lisboa esta sexta-feira

Esta sexta-feira, entre as 10.00 e as 20.00, há dança, música e cinema de animação debaixo de terra.

Nada como um paliativo para atrasos crónicos. Esta sexta-feira, quando mergulhar nos túneis do metropolitano de Lisboa, distraia-se.

"Há 70 anos demos o primeiro passo para mudar Lisboa. Dia 26 de Janeiro ajudamos cinco artistas portugueses a darem o primeiro passo para mudarem a cidade". Está dado o pontapé de partida para este Primeiro Passo, iniciativa que promove a intervenção de nomes emergentes da cidade nos principais pontos da linha de Metro.

É assim que a dança de Carlota Rodrigues ocupará a estação da Alameda (entre as 10.00 e as 11.00). Já a Baixa-Chiado recebe uma exposição de Instagram que se estenderá entre as 10.00 de sexta-feira e as 10.00 de sábado. No Cais do Sodré há concerto com Catarina Munhá, entre as 17.00 e as 18.00, enquanto a arte urbana de Maria Imaginário se instala no Marquês de Pombal das 16.00 às 20.00. Não se esqueça também de dar um pulo a São Sebastião – Joana Imaginário trata do cinema de animação entre as 15.00 e as 19.00.

