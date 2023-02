Cinco razões para ir ao Libertà Pasta Bar

O irmão mais novo do Libertà Kitchen, na Avenida da Liberdade, não é apenas mais um italiano a abrir na cidade. Existem inúmeras razões para visitar a última novidade do Time Out Market. Aqui, damos-lhe já cinco.

1) O balcão com vista para a pasta fresca

O novo espaço do Time Out Market reúne o melhor de dois mundos: esplanada e balcão. Mas este não é um balcão qualquer, porque tem vista para tudo o que os chefs estão a preparar. Toda a pasta é feita, amassada e recheada em frente ao cliente. Se vier sozinho vai ter muito com que se entreter – acompanhado por muito que comentar. Tanto pode estar a sair um fettuccine que vai servir de base ao clássico Fettuccine all’Amatriciana como um Maltagliati al Pesto, um dos pratos vegetarianos da carta. Faça um jogo e tente adivinhar.

2) A esplanada

Dias de sol, seja Inverno ou Verão, pedem uma boa esplanada. E se a essa esplanada se juntar boa comida e bebida, melhor ainda. O novíssimo Libertà Pasta Bar ocupa uma das três esplanadas do mercado viradas para o Jardim D. Luís I e conta com cerca de 50 lugares sentados. Aqui, a vita é sempre bella!

Francisco Romão Pereira / Time Out TOMLIBERTÀ_FRP, 23/11/2022

3) Tudo caseiro

Escusa de procurar que não vai encontrar tomate seco ou pesto em frascos com rótulos de marcas de supermercado, porque aqui é tudo feito na casa. Da pasta fresca aos condimentos essenciais à cozinha italiana, tudo é produzido no Libertà com os melhores produtos nacionais, como o tomate cherry. O chef Silvio Armanni, italiano nascido em Bérgamo, é o garante desta autenticidade.



4) L’Aperitivo

Já toda a gente ouviu falar de polenta, um dos pratos mais típicos do Norte de Itália, feito à base de sêmola de milho, água e manteiga. No Libertà Pasta Bar, o prato foi elevado a outro nível: em vez de cozida, a polenta é frita e servida com queijo pecorino, num cone. As Polenta Bites (6,50€) são o petisco perfeito para acompanhar muitas das bebidas italianas que constam da carta, como é o caso do Aperol Spritz, do Negroni, do Amaretto Fizz ou do Limoncello BioTonic.

Francisco Romão Pereira

5) O tiramisù

Todos os amantes de cozinha italiana têm as suas teorias para avaliar a qualidade de um restaurante de cozinha italiana. Há quem vá pela pizza margarita, quem prefira dar pontos ao molho de tomate ou quem tire a prova dos nove com a sobremesa. No original Libertà Kitchen, na Avenida da Liberdade, o tiramisù – uma combinação de camadas de chocolate, café, mascarpone e biscoitos de champanhe – já era conhecido como um dos melhores da cidade. No mercado, segue o mesmo caminho.

