Cinema ao ar livre de volta às ruínas do Carmo com clássicos italianos

Não há quem pare os ciclos de cinema ao ar livre no Verão, e ano após ano repetem-se os sucessos. O Cinema Nas Ruínas está de volta entre 19 e 31 de Agosto e ocupará o exterior do Museu Arqueológico do Carmo com projecções todos os dias, menos aos domingos.

O ciclo repete-se agora sob o tema "A Grande Arte no Cinema e Clássicos do Cinema Italiano" e apresenta um conjunto de filmes, entre clássicos e mais recentes – alguns deles premiados em festivais internacionais. Este ano a Festa do Cinema Italiano associa-se à Ar de Filmes / Teatro do Bairro e ao Museu Arqueológico do Carmo para fazer das ruínas do Carmo uma sala de cinema alternativa.

Durante a primeira semana, o ciclo estará dedicado à Grande Arte no Cinema, com filmes que se debruçam sobre as vidas e obras dos maiores artistas do Renascimento – como Michelangelo, ou Caravaggio – e outros mais contemporâneos como Van Gogh. Todas as sessões vão contar com um crítico de arte para uma conversa final.

Portanto tome nota do que poderá ver: logo no dia 19 há Caravaggio – A Alma e o Sangue, de Jesus Garces Lambert, e no dia a seguir uma ode a outro grande mestre com Michelangelo – Infinito, de Emanuelle Imbucci. No dia 21, passa a primeira transposição cinematográfica sobre Raffaello Sanzio com Raffaello, O Príncipe das artes, de Luca Viotto, e a 22 é a vez de Tintoretto – Um Rebelde em Veneza, de Giuseppe Domingo Romano, uma narração de Helena Bonham Carter e uma participação especial de Peter Greenaway.

No dia 23, assista a Hitler Vs Picasso – A Obsessão Nazi pela Arte, de Claudio Poli, e no dia seguinte é projectado o filme Van Gogh, Entre o Trigo e o Céu, de Giovanni Piscaglia, sobre o legado da maior colecionadora do artista, Helene Kröller-Müller.

A outra metade do ciclo é dedicada a grandes obras do cinema italiano clássico, como o Belíssima, de Luchino Visconti, que passa a 26. No dia a seguir, a 27, há Ontem, Hoje e Amanhã, de Vittorio de Sica, que conta com a dupla Sophia Loren e Marcello Mastroianni.

O Bom, O Mau e o Vilão, de Sergio Leone, é o grande western que encabeça a sessão de dia 28 com os míticos Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach. A 29 há terror com a obra prima Suspiria, de Dario Argento, e no dia seguinte é a vez de O Carteiro de Pablo Neruda, de Massimo Troisi e Michael Radford. O ciclo encerra com Querido Diário, de Nanni Moretti, um olhar sobre Itália dos anos 90.

Todos estes filmes são exibidos na língua original, legendados em português, sempre a partir das 21.30. Os bilhetes custam 8€, mas tenha atenção que a lotação é limitada.

Largo do Carmo. 19-31 de Agosto 21.30. 8€.

