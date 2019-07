Cinema ao ar livre na Casa Independente regressa com road movies

O pátio da Casa Independente serve de cenário a muitas noites bem passadas, de copo na mão e um ou outro passinho de dança. Mas em Agosto a coisa muda, pelo menos durante as noites de quarta-feira que recebem mais uma edição do Cine Pátio. A entrada é livre.

Prepare-se para quatro noites de cinema ao ar livre sob a temática road movies. As sessões começam a partir das 21.00 e não tem de pagar um tostão para nenhuma delas, sendo que a primeira é no dia 7 de Agosto com a projecção de Thelma e Louise (1991), de Ridley Scott, sobre duas amigas que dizem chega e matam um violador, com um golpe invertendo a perspectiva do filme de compinchas metidos num sarilho.

Drive (2011), de Nicolas Winding Refn, é o filme destacado para 14 de Agosto protagonizado por Ryan Gosling, que se divide entre dois trabalhos: durante o dia é duplo de cinema em Hollywood, à noite é motorista de um gangue.

A película de Alfonso Cuarón Y Tu Mamá También (2002), sobre dois adolescentes de partida numa viagem de Verão pelo México, passa a 21 de Agosto. A última sessão, no dia 28, está entregue a Broken Flowers (2005), de Jim Jarmusch, onde Bill Murray, no papel de Don, procura a possível mãe do filho adolescente, debatendo-se com a solidão da vida de bon vivant que sempre levou.

Casa Independente. Largo do Intendente. Quartas-feiras 7-28 de Agosto 21.00. Entrada livre.

