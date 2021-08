Cinema ao Luar regressa a Odivelas com sessões de entrada livre

As sessões de cinema ao ar livre arrancam esta sexta-feira, 27 de Agosto, no Jardim da Música, em Odivelas. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação disponível.

A tradição cumpre-se com o regresso do Cinema ao Luar, promovido pelo Município de Odivelas entre 27 de Agosto e 25 de Setembro. As sessões de entrada livre vão decorrer todas as sextas-feiras e sábados, no Jardim da Música e no Parque Multidesportivo Naide Gomes, em Odivelas, mas também no Largo Vieira Caldas, em Caneças, e no Ringue de Futebol, em Olival Basto. Como sempre, a entrada será gratuita, mas a lotação é limitada e o uso de máscara obrigatório.

O ciclo de cinema arranca já esta sexta-feira, 27 de Agosto, pelas 21.30, no Jardim da Música em Odivelas, com Galveston – Vingança e Redenção, da actriz e realizadora francesa Mélanie Laurent. Com Ben Foster e Elle Fanning nos papéis principais, o filme tem por base o romance homónimo de Nic Pizzolatto sobre um criminoso alcóolico que, antes de fugir a uma armadilha planeada pelo seu próprio patrão, resgata uma jovem prostituta. Já no sábado, 28 de Agosto, poderá ver o filme de animação Tabaluga e a Princesa do Gelo, pelas 19.00, e o thriller O Informador, pelas 21.30.

Segue-se, a 3 de Setembro, no Parque Multidesportivo Naide Gomes, pelas 21.30, o filme biográfico Verdade Debaixo de Fogo. Escrito e realizado por Todd Robinson, conta a história de William Hart Pitsenbarger (1944-1966), um paramédico da Força Aérea norte-americana que, durante a Guerra do Vietname, voou em quase 300 missões de resgate para ajudar os seus companheiros de armas.

Ainda no mesmo parque, poderá ver Lassie de Volta a Casa e O Segredo – Atreve-te a Sonhar no dia 4 de Setembro, às 19.00 e às 21.30 respectivamente. Na sexta-feira e sábado seguintes, 10 e 11 de Setembro, o cinema acontece no Largo Vieira Caldas, em Caneças, com Ladrões de Tuta e Meia (Sex 10, 21.30), Liga dos Animais Fantásticos (Sáb 11, 19.00) e Tony (Sáb 11, 21.30).

As sessões no Ringue de Futebol, em Olival de Basto, arrancam a 17 de Setembro, pelas 21.30, com Golpada Final. A 18 de Setembro, está prevista a exibição de Troll e o Reino de Ervod, às 19.00, e Um Último Golpe, às 21.30. Já de volta ao Jardim da Música, em Odivelas, o ciclo de cinema assegura ainda três sessões, nos dias 24 de Setembro, às 21.30 (O Clube dos Divorciados), e 25 de Setembro, às 19.00 (O Jardim Secreto) e às 21.30 (Seberg: Contra todos os inimigos).

Odivelas (Jardim da Música), Caneças (Largo Vieira Caldas) e Olival Basto (Ringue de Futebol). Sex-Sáb 19.00 e/ou 21.30. Entrada livre, sujeita à lotação disponível.

