Cinema, concertos e teatro. Na reabertura do Variedades, o Parque Mayer faz a festa

O que é que não podia faltar na festa de reabertura do renovado Variedades? Teatro, claro está. Durante dois dias, todo o Parque Mayer entre em clima de celebração, com uma programação cultural de entrada livre, que assinala a devolução à cidade deste espaço histórico, fechado há 30 anos.

São duas a peças com estreia marcada para sábado, dia 5 de Outubro, ambas do encenador Ricardo Neves-Neves. Entraria Nesta Sala e The Swimming Pool Party sobem ao palco do variedades às 17.00 e às 20.00, respectivamente.

A festa estende-se aos outros palcos do Parque Mayer, nomeadamente ao do imponente Capitólio. Também no sábado, o concerto No Futuro Lisboa, às 21.30, leva a animação a esta zona da cidade. Com curadoria de Dino D'Santiago e direcção musical de André Gravata, o alinhamento inclui os artistas NBC, Sir Scratch, Jojho, Kady, Sasha, Janeiro, Raissa, Berlok e Wander Isaac a reinterpretar grandes êxitos do teatro de revista. O DJ Set de Mãe Dela termina a noite a chamar toda a gente para a pista.

No domingo, dia 6 de Outubro, há noite de fado, em parceria com o Museu do Fado. Pedro Jóia e José Manuel Neto recebem Aurora, na categoria de convidada especial.

O programa de festas não fica por aqui. A peça E Ninguém Vai Preso! vai a cena no Teatro Maria Vitória, com bilhetes para oferecer para as sessões das 16.30 e 21.30 em ambos os dias.

Na rua, Tó Trips actua sábado, às 18.30, os Expresso Transatlântico actuam no domingo à mesma hora. Do lado dos DJ sets, anunciam-se nomes como Nery, João Villas-Boas e Bruno Huca. Pela companhia Radar 360º, chega o espectáculo de dança e performance O Baile dos Candeeiros, nos dois dias.

Cinema também não vai faltar. No terraço do Capitólio, serão exibidos dois clássicos lisboetas, sempre às 21.00 – A Canção de Lisboa, sábado, e O Costa do Castelo, domingo, numa parceria com a Cinemateca e o Cinema São Jorge.

A Galeria de Arte Urbana junta-se à celebração, com os artistas LS e Mafalda MG a serem convidados a intervir ao vivo num mural no Parque Mayer. Por sua vez, a exposição "O Parque Mayer visto por Lauro António" vai mostrar imagens de repérage para um filme nunca realizado.

Todos os espectáculos são de entrada livre, mas exigem levantamento prévio de bilhete, no próprio dia, a partir das 15.00, na bilheteira central do Parque Mayer. Cada pessoa poderá levantar até dois ingressos para dois espectáculos.

Parque Mayer. 5-6 Out 15.00. Entrada livre

