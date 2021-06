Cinema em exposição na Garagem Sul do CCB

O Centro Cultural de Belém vai promover, em colaboração com a Festa do Cinema Italiano, três sessões de cinema ao final da tarde, pelas 19.00, nos próximos dias 19 e 26 de Junho e 3 de Julho.

“Entre Lisboa e Roma, nos prédios de hoje e nos romances da história do cinema, entre as villas Palladianas e o fascínio que nunca deixaram de exercer na arquitectura dos dois lados do Atlântico, estas três sessões vão cruzar olhares e hipóteses para compreender a casa como o epicentro da nossa vida”, lê-se no site do Centro Cultural de Belém.

A primeira sessão está prevista para 19 de Junho, com Terceiro Andar, de Luciana Fina, que marcará presença para falar sobre o espaço sonoro e plástico do prédio onde habita não só uma família numerosa, originária da Guiné-Bissau, como a própria cineasta.

No sábado seguinte, 26 de Junho, poderemos ver uma selecção de excertos de L’Avventura, La Notte e L’Eclisse, de Michelangelo Antonioni, e La Cupola, de Volker Sattel. A apresentação será feita pela realizadora Inês Sapeta Dias.

Mais tarde, a 3 de Julho, o arquitecto Luís Santiago Baptista será responsável por apresentar Palladio – O Espetáculo da Arquitetura, realizado e co-escrito por Giacomo Gatti em 2019.

A entrada é livre, mas requer inscrição prévia através de e-mail (garagemsul@ccb.pt) ou por telefone (213 612 614/5). A lotação está limitada a 30 espectadores.

CCB. Sáb 19.00. Entrada livre, mediante inscrição.

