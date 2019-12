Cinema Ideal exibe filmes curtos de Fernando Lopes

DVD com 13 filmes curtos do realizador é apresentada esta quarta-feira, com a exibição de quatro dessas fitas.

A Midas Filmes vai editar em DVD, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, 13 filmes curtos realizados por Fernando Lopes entre 1961 (As Pedras e o Tempo – Évora e O Voo da Amizade) e 1977 (Sons e Cores de Portugal). São essencialmente fitas de carácter documental, algumas com fins industriais, caso de As Palavras e os Fios (1962) ou Rota do Progresso (1964).

Um dos principais representantes do Cinema Novo português dos anos 60, Fernando Lopes assinou filmes como Belarmino (1964), Uma Abelha na Chuva (1071), Nós Por Cá Todos Bem (1976), Crónica dos Bons Malandros (1984), Matar Saudades (1988) ou O Delfim (2002). Foi também crítico de cinema e co-fundador da RTP2, que dirigiu.

A edição é lançada no dia 4 de Dezembro, quarta-feira, às 21.15, no Cinema Ideal. Serão projectados quatro destes títulos do realizador: As Palavras e os Fios, Vermelho, Amarelo e Verde, Hoje Estreia e O Encoberto, com apresentação do crítico João Lopes.

