Cinema no Estendal: dois dias de cinema ao ar livre no Jardim do Torel

A entrada é livre, mas está sujeita à lotação do espaço e à reserva prévia de bilhetes. As sessões começam às 21.30.

A programação do Lisboa na Rua ocupa-lhe a agenda de Agosto e Setembro, e não há programação mais típica da estação que uma boa sessão de cinema ao ar livre. O Cinema no Estendal está de volta e este ano troca umas escadas bairristas pelo Jardim do Torel, o cenário das sessões de dias 4 e 5 de Setembro.

A iniciativa celebra “as escadas, os estendais, a vida de bairro, a arte e as cuecas da vizinha”, pode ler-se no site do Colectivo Pátio, que organiza o Cinema no Estendal. Acontece todos os anos nos meses de Verão numa escadas de um bairro lisboeta, mas este ano e devido às circunstâncias a organização teve de trocar o bairro pelo jardim, numa parceria com a EGEAC e o Lisboa na Rua.

“Neste momento queremos também celebrar o facto de podermos estar juntos, em segurança, a ver cinema e a apreciar a beleza da imagem em movimento”, referem numa publicação do Instagram.

As sessões decorrem assim nos dias 4 e 5 no Jardim do Torel e, apesar de ser de entrada livre, a lotação do espaço está limitada a 50 pessoas pelo que requer reserva prévia de bilhete (cinemanoestendal@gmail.com).

Nessas noites serão projectadas curtas metragens e telediscos. A programação de ambos os dias está ainda por anunciar, mas será divulgada em breve no Instagram da organização. As sessões decorrem a partir das 21.30.

