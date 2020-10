Cinema São Jorge e Culturgest vão recolher bens para a União Audiovisual durante doclisboa

Durante os dias daquela que será a primeira parte do festival doclisboa, de 22 de Outubro a 1 de Novembro, o Cinema São Jorge e a Culturgest serão pontos de recolha de bens alimentares destinados à União Audiovisual.

O trabalho da União Audiovisual, um grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual que se reuniu no início da crise social causada pela pandemia, já se arrasta há alguns meses e a ajuda continua a ser necessária. O apelo é claro e dirigido a todos os que possam ajudar com bens alimentares não perecíveis e bens de higiene pessoal, que depois serão distribuídos a trabalhadores do sector, como técnicos de espectáculos, artistas, maquilhadores, cabeleireiros, profissionais do catering, produtores e encenadores.

À semelhança da iniciativa que decorreu em Junho por parte do Teatro do Bairro Alto, qualquer pessoa pode fazer contribuições, basta ter em atenção os horários das sessões do festival. Na lista de necessidades estão produtos como massas, arroz, farinha, açúcar, óleos alimentares, azeite, enlatados, comida de bebé, leite e bebidas vegetais, temperos, bolachas e cereais, pão de forma e produtos de higiene pessoal, como pasta de dentes, papel higiénico ou artigos de higiene feminina.

Existem já vários pontos de recolha por todo o país, sendo que em Lisboa há alguns fixos como a Carbono da Amadora e o Hail Rock Club em Queluz, e outros locais com datas anunciadas. Pode consultar aqui todos os locais de recolha.

