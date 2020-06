Teatro do Bairro Alto está a recolher bens alimentares para profissionais do espectáculo e audiovisual

O Teatro do Bairro Alto (TBA) está desde quarta-feira, 24, e até à próxima terça-feira, 30, a recolher bens alimentares não perecíveis. A iniciativa partiu da União Audiovisual, um grupo informal de profissionais do ramo do audiovisual que se reuniu no início da crise social causada pela pandemia.

O grupo recebe exclusivamente bens alimentares, e não faz recolha de donativos financeiros. “Esta ideia surgiu porque sabemos que muitos dos nossos colegas estão ou vão passar por dificuldades”, pode ler-se no site da União Audiovisual.

Qualquer pessoa pode fazer contribuições, de segunda a sexta, entre as 11.00 e as 16.00. Na lista de necessidades não perecíveis estão produtos como massas, arroz, farinha, açúcar, óleos alimentares, azeite, enlatados, comida de bebé, leite e bebidas vegetais, temperos, bolachas e cereais, pão de forma e produtos de higiene pessoal, como pasta de dentes, papel higiénico ou artigos de higiene feminina.

Os contributos serão doados depois pela União Audiovisual a trabalhadores do sector, como técnicos de espectáculos, artistas, maquilhadores, cabeleireiros, profissionais do catering, produtores e encenadores.

O TBA junta-se assim a outros pontos de recolha em Lisboa como a rotunda de Alvalade, os parques de estacionamento do Fonte Nova, Oeiras Park, Lidl de Algés, Lidl de São Marcos e no Hail Rock Club. As recolhas nestes locais são feitas às quartas-feiras e os horários estão disponíveis nos pontos do mapa que seleccionar.

Rua Tenente Raúl Cascais, 1 A, 1250-268 Lisboa (junto ao metro do Rato). Contacto para informações: dianagomes@egeac.pt e emmahuntrods@egeac.pt / 21 875 8000. www.uniaoaudiovisual.pt.

