Cinema São Jorge exibe online algum do melhor cinema argentino recente

A mostra online RevisitAR recupera vários filmes estreados nas edições anteriores no AR – Festival de Cinema Argentino.

A pandemia de covid-19 obrigou ao cancelamento de tudo e mais alguma coisa. Porém, das cinzas de eventos e festivais, têm nascido inúmeras iniciativas online. É o caso da mostra de cinema argentino RevisitAR, que decorre entre quarta-feira 17 e domingo 21 no site do Cinema São Jorge.

A mostra foi programada pelo São Jorge e a associação cultural luso-argentina VAIVEM, que por esta altura estariam a organizar mais um AR – Festival de Cinema Argentino. Só que não. A sexta edição do evento foi adiada para Janeiro do próximo ano.

Para compensar, a partir desta quarta-feira, e até domingo 21, vai ser possível assistir a uma longa-metragem todos os dias. Os filmes foram exibidos em edições anteriores do festival e ficam disponíveis online, gratuitamente, entre as 16.00 e as 23.30 de cada dia.

O documentário Las Cinéphilas (2017), de María Álvarez, é o primeiro a ser exibido. Ao longo de 81 minutos, acompanha e conta a história de seis mulheres reformadas, em três países diferentes, que partilham uma paixão pelo cinema.

Vão ser disponibilizados mais quatro filmes. El Día Que Resistía (2018), de Alessia Chiesa, passa na quinta-feira 18; La Vendedora de Fósforos (2017), de Alejo Moguillansky, dá na sexta 19; Mochila de Plomo (2017), de Darío Mascambroni, é mostrado no sábado 20. Por fim, no domingo 21, podemos ver La Película Infinita, realizada por Leandro Listorti em 2018.

+ Leia grátis a nova edição da Time In Portugal

+ Os eventos que pode ver na internet, em streaming

Share the story