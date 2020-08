Cinema São Jorge lança concurso para exploração das suas cafetarias

A EGEAC – que gere um dos últimos cinemas históricos de Lisboa – anda à procura de alguém que tome conta das cafetarias do piso 0 (7,32m2) e do piso 1 (136,65 m2), que servem de apoio às sessões de espectáculos e a boas conversas na Avenida da Liberdade.

“Inserido num local privilegiado, pretende-se complementar a cidade com um conceito de restauração leve que proporcione ao público (tanto do cinema como da Avenida) uma pausa acolhedora ao estilo das casas-café”, lê-se em comunicado divulgado pela EGEAC.

O regulamento, disponível na página da empresa municipal de cultura, avança todas as regras e informações necessárias para se candidatar, desde as coordenadas das visitas para os interessados até ao valor mínimo mensal proposto, um dos critérios de avaliação que vai contar 30% para a nota e começa nos 1500€. Por exemplo, quem fizer propostas entre os 1500€ e os 2000€ recebe dez pontos e por aí fora até aos 100 pontos para as propostas acima dos 4001€ de renda mensal.

O júri, ainda não divulgado, será composto por até cinco elementos da EGEAC. Após a assinatura do contrato, que entra em vigor no próprio dia (em data não revelada), o espaço terá de abrir ao público num prazo máximo de 30 dias.

As visitas podem ser feitas entre os dias 17 e 21 de Agosto, no horário de funcionamento do cinema, mediante marcação prévia através de telefone (931 992 357), das 10.00 às 13.00 e das 14.30 às 18.00. As propostas devem ser enviadas por e-mail (info@cinemasaojorge.pt) até às 18.00 de 28 de Agosto. Agora só precisa de uma boa ideia, caução para três meses, um fiador e boa sorte.

