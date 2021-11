Cinema São Jorge retoma sessões marsupiais com ‘Três Verões’

Tem um bebé em casa que não pára de chorar e está ansioso por fazer outra coisa que não trocar fraldas e dar biberões? As sessões marsupiais estão de volta.

As sessões marsupiais da programação Afim de Filmes regressam ao Cinema São Jorge já esta segunda-feira, 15 de Novembro, com Três Verões, de Sandra Kogut. Além de haver fortes probabilidades de o bebé adormecer, os pais vão ter novamente a oportunidade de apreciar o escurinho do cinema. E, se por acaso os miúdos abrirem a goela, não se preocupe: esta sessão é tolerante a gemidos e choros.

“Muitas vezes a chegada de um bebé torna-se um caminho solitário para os cuidadores. Apesar de viverem momentos únicos, a sua vida social torna-se inexistente. Aqui propomos sessões de cinema pensadas para mães e pais acompanhados dos seus bebés. Para além de verem um filme, é também uma oportunidade para troca de experiências”, sugere o Cinema São Jorge.

O filme de Sandra Kogut, premiada cineasta e documentarista brasileira, leva-nos até à casa de praia de Edgar e Marta, que todos os anos organizam uma grande festa, entre os festejos do Natal e o Ano Novo. Mas, se em 2016, eles parecem transbordar de felicidade, nos meses seguintes as coisas complicam-se. Em Dezembro de 2017, a festa é cancelada. Através de Madá, a governanta da casa, e de Lira, pai de Edgar, vamos conhecendo as razões pelas quais tanto mudou, num Brasil ainda muito marcado pelas questões de classe.

Cinema São Jorge, Av. da Liberdade 175. Seg 14.30. 4€.

