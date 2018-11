Cinemateca celebra 70 anos com quatro horas grátis de cinema português

Na sexta-feira há uma exibição especial de quatro horas na Cinemateca.

A Cinemateca assinala os seus 70 anos na sexta-feira, dia 16, com uma sessão especial baptizada "Que Faremos Nós com Esta Espada?", em que celebra o cinema português. Entre as 18.00 e as 22.00, será exibido, sem qualquer intervalo, um filme-montagem, composto por bobinas de obras realizadas em Portugal ao longo de todas as épocas do cinema nacional, desde as primeiras imagens, feitas em 1896, até aos nossos dias.

Este programa inclui filmes e excertos de filmes de todas as épocas, géneros e categorias, sem preocupações cronológicas, sistemáticas ou estéticas.

Com ele, a Cinemateca aproveita também para “chamar a atenção para o valor inestimável desta memória visual, e para a importância de tê-la em conta nos debates sobre o futuro”. No final da sessão, haverá um cocktail no Restaurante-Bar 39 degraus, para convidados e espectadores da sessão.

A entrada é livre, mediante o levantamento de ingresso na bilheteira.

