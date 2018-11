Cinemateca exibe versão sonorizada do clássico ‘Moana’

A Cinemateca passa esta terça-feira, às 21.30, Moana with Sound, a versão sonorizada restaurada de Moana, o documentário clássico rodado por Robert Flaherty em 1926, nos Mares do Sul.

Esta versão com som foi produzida em 1980 por Monica Flaherty, filha do realizador, que usou exclusivamente sons captados no mesmo local de filmagem, de acordo com o método que tinha sido utilizado pelo pai para a captação de imagens, na ilha de Sava’i, no arquipélago de Samoa. Monica Flaherty contou, neste trabalho, com a ajuda dos realizadores Jean Renoir e Richard Leacock.





O filme é apresentado pelo artista e realizador de found footage Sami van Ingen (também ele descendente de Robert Flaherty), que restaurou a versão sonora em 2014, com Bruce Posner.

Moana with Sound terá uma nova projecção na Cinemateca no dia 4 de Dezembro, às 15.30. O filme de Robert Flaherty estreou-se em Portugal há 90 anos, em Janeiro de 1928, com o título Moana, o Homem Perfeito.

