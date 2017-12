Cinemateca lança ‘Lisboa, Crónica Anedótica’ em DVD

A Cinemateca acaba de assinalar o 50º aniversário da morte do realizador português José Leitão de Barros, autor de filmes como Maria do Mar ou Camões, com a edição em DVD do clássico mudo Lisboa, Crónica Anedótica, a sua primeira longa-metragem, rodada em 1930.

É um documentário ficcionado, que conta com a participação de vários dos maiores actores de então, como Adelina Abranches, Estevão Amarante, Beatriz Costa, Irene Isidro, Vasco Santana, Costinha ou Erico Braga, e que mostra Lisboa e os seus arredores tal qual eram nessa altura.

O DVD inclui ainda as duas primeiras curtas do cineasta, Malmequer e Mal de Espanha, ambas de 1918. Os filmes são acompanhados ao piano por Flipe Raposo, com partituras inéditas.

Desta edição constam ainda um documentário sobre as várias fases do projecto e uma brochura de 76 páginas em português e inglês.

