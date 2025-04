Circulação no Túnel do Grilo será reposta no final do mês

As obras de modernização e requalificação do Túnel do Grilo têm fim à vista. Na segunda-feira, 28 de Abril, é reposta a circulação nas quatro vias da galeria do sentido Sacavém/Algés e, no dia seguinte, acontece o mesmo ao sentido oposto, de Algés para Sacavém.

Nos dias seguintes ainda decorrerão alguns trabalhos, prevendo a Infraestruturas de Portugal que a obra termine na primeira semana de Maio, "levantado assim todos os condicionamentos no Túnel do Grilo e nos respectivos acessos", informa a entidade.

Sob um investimento de 14 milhões de euros, a intervenção visou melhorar a estrutura quanto aos requisitos de segurança, eficiência energética e sustentabilidade, bem como reforçar os sistemas de comunicação entre o Túnel do Grilo e o Centro de Controlo de Tráfego. Para isso, foi necessário requalificar a estrutura do túnel, em betão, construir novos canais técnicos, requalificar o pavimento, o sistema de drenagem e ainda um talude. Construiu-se também um novo edifício, destinado ao trabalho das equipas técnicas.

