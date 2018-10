Clara Não desce a Lisboa para mostrar que a ironia se escreve com duas mãos

A ilustradora do Porto vai estar três dias em Lisboa a mostrar o seu trabalho.

“Nada está à esquerda, está sempre tudo à direita, até na Bíblia – foi por isso até que Saramago disse que Deus devia ser maneta.” A afirmação é de quem aprendeu a escrever com a mão esquerda para matar curiosidade e agora tem nisso uma arma artística. A ilustradora e designer Clara Silva – mais conhecida como Clara Não – muda-se para Lisboa durante três dias com um open studio onde, além da exposição, nos vai deixar assistir à acrobacia que é escrever com as duas mãos, em todos os sentidos — espelho vertical, espelho horizontal e a 180º. “Vou ali e já venho” ocupa o Art Room de quinta-feira a sábado.

Clara tem a sua galeria permanente no Instagram, onde publica quase diariamente o que a apoquenta – sim, porque a sua arte é sobre o dia-a-dia, sobretudo o das mulheres, com temas que vão do desejo sexual feminino aos manifestos pela igualdade. “Grande parte daquilo que faço passa pela escrita, é uma arte aliada à ilustração. E a escrita surge sempre primeiro, a mensagem que quero passar, e só depois começo a pensar no desenho”, diz-nos.

A ilustradora acompanha todas as publicações com um texto mais longo e explicativo, enquanto o que está nas ilustrações “é sempre num tom mais irónico". "Seria aquilo que eu diria a alguém na rua.” Logo no primeiro dia, Clara vai ser protagonista da primeira performance de escrita entre as 19.30 e as 20.30, coisa que se repete na sexta das 18.00 às 19.00 e no sábado à mesma hora. Pelo meio, a artista vai desenhar ao vivo na sexta-feira (14.00) e no sábado dedica-se às artes bordadeiras. Durante estes momentos, quem visitar este sótão no Príncipe Real poderá interagir com a ilustradora e acompanhar o seu processo criativo.

Quem quiser comprar também o pode fazer, sendo que há preços para todas as carteiras, desde os postais – que começam nos 3€ – às edições limitadas em papel algodão rosa espina, um pouco mais caras.

Pátio do Tijolo, 1. Quinta a partir das 18.00 até sábado. Entrada livre.

