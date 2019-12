Clara Não trata os tabus por tu numa exposição no Príncipe Real

Se a era digital bloqueia o toque (além do ecrã), não há maneira mais óbvia de sair dessa espiral do que explorar o corpóreo – e Clara Não está pronta para isso. A nova e última exposição individual do ano da artista ocupa a Art Room, no Príncipe Real. "Ai, miga!" fica em formato open studio entre esta quinta-feira e sábado.

O corpo está no centro dos engenhos artísticos de Clara, que reflecte sobre a interacção entre o nosso território corporal e os outros. A artista desce do Porto a Lisboa, e traz na bagagem desabafos espontâneos, mostrando-nos como o corpo pode mudar a visão que cada pessoa tem de si ou dos outros.

Clara Não trata os tabus por tu, com o seu habitual humor e ironia, e vai expor peças inéditas como é o caso dos originais do seu livro "Miga, Esquece Lá Isso!", editado pela Ideias de Ler, serigrafias várias e ainda bordados com sentimento.

E para aproveitar o formato open studio, a artista vai ficar pela galeria durante os três dias para quem quiser passar por lá para discutir o trabalho, beber um copo, assinar livros ou "falar sobre outras coisas assim-assim de emoções, sem precisar de cair nas dms".

Pátio do Tijolo, 1. Qui 18.00-21.00, Sex-Sáb 14.00-19.00. Entrada livre.

+ Exposições para ver este fim-de-semana em Lisboa