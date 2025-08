A segunda edição do evento, com entrada livre, aposta em artistas emergentes, cinema ao ar livre, debates e uma feira de criadores.

Sintra vai receber três dias de concertos gratuitos promovidos pelo Clarão. O festival, organizado pela Claraboia – Associação Cultural, realiza-se de 12 a 14 de Setembro e, esta edição, conta com concertos de Criatura, Emmy Curl e Them Flying Monkeys, na Quinta da Ribafria.

Este evento aposta na presença de artistas emergentes, destacando-se ainda nomes como Rossana (artista destacada pela Time Out na edição de 2025 do NOS Alive), Chyna, Harley KSD, Libra, Fvbricia, Menino Manequim, Stealing Canvas e Coco Voador, divididos por dois palcos que funcionarão em permanência. Entre um palco e outro, instala-se a Feira de Artistas e Colectivos, onde mais de 50 criadores, associações e colectivos vão expor e vender trabalhos.

A programação não se fica apenas pela música. Nos dias 13 e 14 haverá sessões de cinema ao ar livre, dedicadas ao cinema emergente, com a exibição de seis curtas-metragens portuguesas e duas internacionais, seguidas de conversas com realizadores e convidados. Durante os três dias, o público poderá ainda visitar uma exposição colectiva com obras de Cláudia Simões, Sofia Cabañas, Mariana Laginha e Brecht de Vleeschauwer, além de instalações de Luísa Ramires, Margarida Lopes Pereira, Sepher Awk e Lukanu Mpasi, em diálogo com os jardins da Quinta da Ribafria.

O arranque do festival, a 12 de Setembro, inclui um Encontro de Artistas em parceria com a Fundação Aga Khan, que propõe debate, pintura e escrita colectivas e uma jam session. Nos dias seguintes, os debates continuam: o teatromosca conduz a conversa “Os Públicos e os Artistas”; o festival MIL traz “O Pensamento Crítico na Programação dos Festivais”; e a associação Dínamo lidera as restantes, sob o mote “Conexões Artísticas: A Periferia como Espaço de Transformação”. Há ainda oficinas gratuitas de práticas artísticas contemporâneas, nas quais os próprios artistas assumem o papel de professores.

Quinta da Ribafria (Sintra). 12-14 Set (Sex-Dom). Entrada livre

