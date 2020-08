Cláudia Pascoal dá concerto intimista na Alfaiataria

A cantora Cláudia Pascoal apresenta o seu álbum a 4 de Setembro na Alfaiataria, no Cais do Sodré, num concerto a solo que será o primeiro das sessões musicais no bar.

Em Setembro, a Alfaiataria começa uma série de concertos com o nome “Mais Uma Noite na Alfaiataria”. A estreia acontece na sexta, 4, às 22.00, com Cláudia Pascoal, habitué da casa, que aqui apresenta o seu álbum de estreia, !, lançado em Março

“Antes de começar uma tour que aos poucos está a ser restaurada, quero reencetar onde me senti pela primeira vez em casa, num lugar que não era meu mas dos meus”, explica a cantora. “Vou apresentar o meu disco ! como o fiz em muitas noites neste lugar, com uma guitarra ou ukulele na mão e uma vontade gigante de partilhar algo muito pessoal.”

Os bilhetes para o concerto intimista têm um custo de 5 euros e vendem-se à porta no próprio dia. A restante programação será anunciada em breve nas redes sociais do bar do Cais do Sodré.

