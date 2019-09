Claus Porto perfuma Lisboa com nova loja na Baixa

A histórica marca portuense de perfumes e sabonetes prepara-se para tornar a vida da Baixa lisboeta mais cheirosa. A data ainda não é conhecida, mas está prestes a abrir uma nova loja da Claus Porto na capital.

A Claus Porto vai abrir uma segunda loja no coração de Lisboa. A marca centenária de perfumes, sabonetes, colónias e cremes vai passar a ter porta aberta também na Baixa, depois de se ter estabelecido no Chiado. Este continuará a ser o endereço principal da marca na cidade. A loja da Baixa será o terceiro espaço em território nacional, e o segundo em Lisboa, em que será possível encontrar sabonetes produzidos com recurso a técnicas antigas e embrulhados à mão individualmente.

“Esta abertura representa um contributo perfumado para a nova vida da Baixa lisboeta e mais um passo na estratégia de retalho da Claus Porto, que conta ainda com uma Flagship Store na sua cidade natal, o Porto, e com uma premiadíssima loja no vibrante bairro de Nolita, em Nova Iorque”, lê-se em comunicado de imprensa, acompanhado de uma aguarela da nova loja.

A morada completa ainda está no segredo dos deuses, mas pode começar a pensar nas fragrâncias com ingredientes da flora portuguesa e nos rótulos doutrora que nos transportam para a glamorosa Belle Époque europeia.

