Clube do livro de Sara Barros Leitão tem nova edição em 2023

Violante Saramago, Marisa Matias e Ulika Paixão Franco são três das dez convidadas do Heróides – clube do livro feminista.

Foi em 2021, na sequência do Prémio Revelação Teatro Nacional D. Maria II/ Ageas, que a actriz e encenadora Sara Barros Leitão decidiu fundar uma estrutura artística onde pudesse desenvolver os seus projectos. Da Cassandra nasceu o Heróides, um clube do livro feminista, que convida a conhecer e a debater obras que se afastem do cânone masculino, branco e europeu. A 3.ª edição chega com o novo ano: dez cidades do país vão começar 2023 com vários exemplares de Não é só sangue espalhados pelas ruas. O livro de Patrícia Lemos, educadora para a saúde menstrual e fertilidade, aborda o ciclo menstrual e os sinais que o corpo dá a quem menstrua. No dia 28 de Janeiro, há conversa marcada, online.

Além de Não é só sangue, a selecção deste ano inclui Tudo pode mudar – Capitalismo vs Clima, de Naomi Klein; A Máquina do Ódio, de Patrícia Campos Mello; Poemas, de Hannah Arendt; O ano de 1993, de José Saramago; Lueji, o Nascimento de um Império, de Pepetela; Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica, de Natália Correia; Coisas Que Não Quero Saber, de Deborah Levy; Saving Safa, Rescuing a little girl from FGM, de Waries Dirie; Economia de Missão – Um guia ousado e inovador para mudar o capitalismo, de Mariana Mazzucato; e A História de Uma Serva, de Margaret Atwood. O livro de Dezembro será escolhido pela comunidade, através de uma votação.

O desafio é ler um livro por mês até ao final do ano. No último sábado de cada mês, os participantes encontram-se para conversar sobre a respectiva leitura: três das sessões vão ser presenciais, no Funchal, em Sintra e em Setúbal; e as restantes online. A participação é gratuita e há sempre tradução em Língua Gestual Portuguesa. Destaca-se ainda a presença de várias convidadas, nomeadamente de Patrícia Lemos, Catarina Viegas, Joana Martins, Isabel do Carmo, Violante Saramago, Ulika Paixão Franco, Marisa Matias, Fatu Banora, Mariana Esteves e Rute Almeida.

Está a decorrer uma campanha de crowdfunding, para que a participação no clube do livro continue a ser gratuita e possa haver interpretação em Língua Gestual Portuguesa em todas as sessões. “Quando começámos este clube do livro, em 2021, gastámos 5000€ na sua preparação para esse ano. Em 2022, fomos recebendo alguns donativos que, juntando aos espectáculos que íamos fazendo, tornou possível ter orçamento para mais um ano de Heróides. Agora, estamos a preparar a edição de 2023, que será mais ambiciosa e com algumas novidades”, explica Sara Barros Leitão no seu site, onde se anuncia ainda o lançamento de um micro-podcast a partir do que é dito nas sessões. “Uma espécie de resumo dos momentos mais importantes.”

