Clube Jamaica vai dar música ao Selllva

DJ do mítico clube do Cais do Sodré vai passar discos no restaurante da Mouzinho da Silveira. De quarta-feira a sábado, entre as 18.30 e as 22.30.

O Jamaica, um dos clubes históricos do Cais do Sodré, mudou-se para mais perto do Tejo e deixou a Rua Nova do Carvalho, também conhecida como a rua cor-de-rosa, no início do ano. Enquanto não reabre portas na sua nova casa, o bar que não teve direito a um encerramento digno devido à pandemia vai dar um pezinho de dança no Selllva, um restaurante na Mouzinho da Silveira, perto do Marquês de Pombal.

De quarta-feira a sábado, entre as 18.30 e as 22.30, “um DJ da mítica discoteca de Lisboa vai comandar a playlist com os melhores êxitos dos anos 1980 e 1990. Bon Jovi, Doors, Queen, George Michael, U2, Xutos e Pontapés e Madonna vão animar a selva urbana”, detalha uma nota enviada pelo restaurante.

Para acompanhar o ritmo da música, há uma carta de bebidas com cocktails de autor que invocam o nome de grandes animais da selva, como King Kong ou Scar. O clube lisboeta, tal como outros espaços do Cais do Sodré, como o Tokyo ou o Europa, deverão reabrir até ao final do ano no Cais do Gás, à beira-rio, perto do B.Leza e do Titanic Sur Mer.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Há uma nova Time Out Cascais para descobrir