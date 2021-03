CNN considera caldo verde “uma das 20 melhores sopas do mundo”

“A definição de comida de conforto”, assim se descreve o caldo verde no site da CNN Travel, o canal de viagens da estação televisiva norte-americana, que publicou uma lista das 20 melhores sopas do mundo. E não ousou esquecer-se de Portugal, que figura com “uma estrela da culinária”, que tanto se come em cafés sofisticados como em cozinhas rurais – e que até agradava a Amália, como a fadista confessava, cantando “É só amor, pão e vinho, e um caldo verde, verdinho a fumegar na tigela”.

A começar na banga da Nigéria até à yayla çorbasi da Turquia, passando pela desconhecida kharcho da Geórgia ou a chorba frik dos países do Magrebe, o que não faltam são boas sopas em todas as geografias e é isso mesmo que a CNN procura provar. E, entre celebridades mundiais como o ramen japonês, o borscht ucraniano e o gaspacho espanhol, é sem surpresa que também se encontra o português caldo verde.

“Verduras cortadas fininhas fundem-se com batatas e cebolas nesta sopa caseira da região vinícola do Minho em Portugal”, lê-se sobre a especialidade portuguesa, que faz as delícias das mesas de todo o país. Sobretudo quando se junta o “delicado chouriço português, que adiciona um toque salgado e fumado, e torna a sopa ainda mais exuberante”. Melhor mesmo, sugere-se ainda, só se for acompanhado por uma taça do famoso vinho verde.

