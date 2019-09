Cocktail Week: nove dias para celebrar de copo na mão

Pela primeira vez, a Cocktail Week vai acontecer simultaneamente em Lisboa e no Porto entre os dias 11 e 19 de Outubro. O Dinner & Cocktail é a grande novidade desta edição.

Eis uma boa oportunidade para os amantes de cocktails ou para aqueles que se querem aventurar e fugir da simples cerveja ou copo de vinho.

Tal como no ano passado, o evento terá o Momento Cocktail, onde na compra de uma bebida recebe outra de valor igual ou inferior, facilitando-lhe assim o acesso a um cocktail de autor. Cada espaço aderente terá à disposição três a quatro escolhas (uma delas sem álcool) e funciona durante os nove dias do festival entre as 18.00 e as 23.00. Em Lisboa há 35 espaços aderentes, entre eles o Time Out Bar, o Pap’Açôrda, o Ferroviário, a Pensão Amor, o Le Chat ou o clássico Foxtrot.

O destaque desta terceira edição vai, no entanto, para o Dinner & Cocktail, com alguns restaurantes a apresentar um menu que harmonize a combinação entre comer e beber. O Bistro 100 Maneiras, o Boa-Bao, o Cais da Pedra, o Nogueira’s e o Tsukiji são alguns dos locais que poderá visitar. O Dinner & Cocktail estará sujeito aos horários dos estabelecimentos.

O programa complementa-se com concertos e workshops que serão brevemente revelados no site do evento, assim como nas páginas do Facebook e Instagram.

O Melhor Cocktail de Lisboa e do Porto será revelado no dia 19 de Outubro. Este prémio será atribuído por um júri especializado, mas a organização também tem em consideração a opinião do seu público, que poderá votar no seu cocktail favorito no site oficial do evento.

