Um mês de Oktobertfest no Delirium Café Lisboa

O maior bar de cervejas de Lisboa vai vestir-se a rigor para celebrar o Oktoberfest, a histórica festa da cerveja da cidade de Munique.



Mais perto dos lisboetas está o Delirium Café Lisboa, no Chiado, que entre 27 de Setembro e 28 de Outubro também estará em festa com o Oktoberfest da casa. Comida alemã, trajes típicos, brindes e três das cervejas alemãs em torneira presentes na Oktoberfest de Munique são alguns dos destaques.

O bar apresenta novos pratos que só pode ler na ementa durante as datas do evento, como joelho de porco, salada de batatas, salsichas alemãs ou um strudel de maçã, escolhidos a dedo para terem uma “boa harmonização com as mais de 200 cervejas que temos no bar, em especial as cervejas alemãs”, como explica Verónica Fernandes, sócia do Delirium Café Lisboa.

O outro sócio, Neko Pedrosa, garante que durante este período será dado mais destaque às cervejas alemãs, com reforço no stock, com Paulaner, Spaten e Löwenbrau na torneira, três das seis que estão presentes na Oktoberfest de Munique. E conte com o sorteio de alguns brindes durante o evento.

