Há cerveja, comida e concertos no festival de cerveja no Campo Pequeno

O rodopio dos festivais de cerveja não abranda – prova disso é o festival Cerveja em Lisboa que vai encher as medidas do Campo Pequeno ao longo de quatro dias. De 3 a 6 de Outubro a praça recebe provas de cerveja, street food e uma beer party com concertos de Baleia Piloto e Madrepaz.

O festim, que já vai na sua 3.ª edição, arranca com a maior novidade em relação a anos anteriores – a beer party. Além da cerveja disponível para provas, o destaque vai para os concertos das bandas Madrepaz, que trazem o rock psicadélico ao Campo Pequeno, e os Baleia Piloto com a sua pop relaxada. As portas abrem às 19.00 e, excepcionalmente, neste dia os bilhetes custam 12€.

A festa continua nos três dias seguintes com mais de 30 cervejeiros nacionais e internacionais, muitos deles com produção artesanal. Mahou, Warsteiner, Guinness, Sadina, Velhaca, Dois Corvos, 8.ª Colina, Erdinger Oktoberfest, Vadia ou Aldeana são algumas das marcas presentes.



As entradas no evento valem sempre um copo, por isso vai pagar quanto quiser beber: para um copo de 0,25 será 3€; o de 0,5 é 5€ e o copo teku de 0,33 também vale 5€. Se decidir ir mais do que um dia ao festival, paga apenas 2€ desde que se faça acompanhar pelo copo ou caneca que tenha comprado na primeira visita.

Campo Pequeno. Qui 19.00, Sex-Sáb 16.00-01.00 e Dom 16.00-21.00. 12€ (dia 3)/ 3€-5€.

