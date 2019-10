Cocktails a preços de saldo em dezenas de bares

A Cocktail Week está de volta a partir de sexta-feira e desta vez também acontece em simultâneo no Porto. São 68 bares e restaurantes a aderir (a maior parte em Lisboa) com cocktails a preços de saldo.

Monkey Mash, Cinco Lounge, Toca da Raposa, Sky Bar, A Paródia, Topo, Double 9, Le Chat, Rio Maravilha, Electric Shaker ou A Tabacaria.

A partir de sexta-feira, e até 19 de Outubro, Lisboa volta a receber a Lisbon Cocktail Week. Esta edição estende-se pela primeira vez também ao Porto, mas é na capital que grande parte da acção acontece. Dentro dos copos, claro, de alguns dos melhores bares da cidade. Se anda à procura de uma desculpa para um pub crawl sofisticado, aqui está uma boa ocasião para experimentar dois cocktails de autor de uma lista de quatro à escolha nos bares aderentes (um deles sem álcool) e só pagar um.

Ao todo são 230 cocktails à prova e 68 bares a participar, muitos deles novidades de 2019 em Lisboa, como o Monkey Mash, no antigo Fontória, perto da Avenida da Liberdade e dos mesmos donos do premiado Red Frog, ou o também recente Electric Shaker, que abriu há poucos meses na Avenida Duque de Ávila.

Além de um programa de eventos com concertos e workshops e da promoção de dois cocktails pelo preço de um, a Cocktail Week traz também um momento Dinner & Cocktail, uma inovação desta edição. A ideia é fazer um pairing entre comida e cocktails, desde um pequeno snack acompanhado por um cocktail de autor a um menu de degustação totalmente harmonizado com cocktails nos dez restaurantes aderentes, que vão desde o Bistro 100 Maneiras ao Boa-Bao, passando pelo Pharmacia.

Quanto à promoção de cocktails, funcionará entre as 18.00 e as 23.00 nos bares da lista que pode ser consultada em cocktailweek.pt.

No final da semana, a 19 de Outubro, um júri irá avaliar os cocktails submetidos pelos bares e escolher o Melhor Cocktail de Lisboa e o Melhor Cocktail do Porto. O público também poderá votar online no seu cocktail preferido para o prémio O Cocktail Escolha do Público.

Na primeira edição o melhor cocktail da cidade foi o Apple Lovers, do Arena Lounge do Casino de Lisboa. Na última recente edição foi o Double 9, no Chiado, a ganhar o prémio com o Tales of Thailand.

+ Os novos bares em Lisboa que tem mesmo de conhecer