Coldplay vêm a Coimbra em 2023

Os rumores começaram a circular logo na quarta-feira da semana passada, depois da estreia do teledisco de “Humankind”, onde Coimbra era mencionada, a par de outras cidades europeias: os Coldplay viriam a Portugal no próximo ano. Mas agora é oficial: a próxima digressão da banda de pop-rock britânica arranca a 17 de Maio de 2023, no Estádio Cidade de Coimbra.

Chris Martin e companhia vão regressar a Portugal, mais de dez anos depois da última passagem pelo Estádio do Dragão, no Porto, para apresentar o álbum conceptual Music Of The Spheres, editado em Outubro do ano passado. Produzido pelo sueco Max Martin, que trabalha desde a década de 90 com alguns dos maiores nomes da pop americana, de Britney Spears a Taylor Swift, o disco conta ainda com participações de Selena Gomez, BTS, We Are KING e Jacob Collier.

De acordo com a promotora Everything Is New, “esta digressão destaca-se pelo conjunto de iniciativas de sustentabilidade inovadoras”, como a utilização de energia renovável em quase todos os locais. Haverá painéis solares e turbinas eólicas, bem como bicicletas motorizadas e pistas de dança cinéticas nos espectáculos. A par destas medidas, que visam reduzir em 50% as emissões da tour, por cada bilhete vendido vai ser plantada uma árvore.

Os bilhetes podem ser comprados a partir de quinta-feira, online e nos locais habituais, e os preços vão dos 65€ aos 150€. Por agora, a organização não confirma a segunda data em Coimbra, a 19 de Maio, avançada em primeira mão pela SIC na passada sexta-feira, juntamente com o concerto de 17. Sabe-se apenas que a Portugal seguem-se dois concertos em Barcelona, nos dias 24 e 25 de Maio.

