Super Bock em Stock regressa em Novembro e já há nomes no cartaz

O festival que todos os anos ocupa as salas da Avenida da Liberdade estará de volta a 25 e 26 de Novembro e já são conhecidas as primeiras quatro confirmações.

Alfie Templeman, Obongjayar, Porridge Radio e They Hate Change são as primeiras confirmações do Super Bock em Stock que irá acontecer entre os dias 25 e 26 de Novembro em várias salas da Avenida da Liberdade.

Embora as salas ainda não estejam confirmadas, os artistas agora divulgados já estão distribuídos por dias. A 25 de Novembro toca o britânico Alfie Templeman, cujo disco de estreia oficial foi editado em 2022, com o nome Mellow Moon, num registo entre o R&B e o rock. No mesmo dia, sobe a um dos palcos Obongjayar, nome artístico de Steven Umoh, jovem músico nigeriano radicado em Londres. Um artista que desafia géneros musicais, embora normalmente associado ao afrobeat, e que chega a Lisboa após o lançamento de Some Nights I Dream of Doors (2022).

A terceira confirmação para o dia 25 de Novembro é o concerto de They Hate Change, um duo da Flórida composto por Dre (Andre Gainey) e Vonne (John Harrison), uma parceria musical que viaja por vários géneros, entre o hip-hop, o drum and bass e o rock. Debaixo do braço trazem o último álbum, de 2022, chamado Finally, New.

Para o dia 26 de Novembro, estão confirmados os Porridge Radio, banda britânica de indie rock que começou por ser um "one woman show" da guitarrista e cantautora Dana Margolin. A ela juntaram-se Georgie Stott (teclas), Snake Leather (guitarra), Maddie Ryall (baixo) e Sam Yardley (bateria) e juntos têm um novo álbum chamado Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky, cujos temas a banda irá apresentar em Lisboa.

Super Bock em Stock. Avenida da Liberdade. 25 e 26 de Novembro. Passe único: 40€ (até 30 de Setembro); 45€ (até 24 de Novembro); 50€ (nos dias do festival). www.superbockemstock.pt

